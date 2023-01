CdS | Felipe da vero bomber al traguardo del gol 50

E’ nato un nuovo Felipe Anderson, un Felipe che gioca in profondità e in ampiezza. E’ diventato imprendibile contro il Milan e Sarri si aspetta che possa riproporsi in questo modo anche stasera contro la Fiorentina. Non era mai stato così alla Lazio, specialmente contro i rossoneri. Una volta era considerato solo per l’esplosività sulla fascia, ora anche per intelligenza tattica e continuità. E’ arrivato a quota 6 gol, a solo una distanza dal bomber Immobile, i cui numeri sono influenzati dai vari infortuni. La prossima rete sarà la numero 50 in maglia biancoceleste e se arriverà stasera sarebbe la quinta di fila. I suoi gol sono sempre pesanti, infatti ha aiutato a conquistare vittorie contro le dirette concorrenti per la Champions (gol del 3-1 contro l’Inter, gol dello 0-2 all’Atalanta, gol alla Roma e gol al Milan martedì).

