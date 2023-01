CdSera | Luis Alberto, 3 partite intere una novità col Comandante

Secondo quanto scrive Il Messaggero, Sarri avrebbe chiamato Federico Bonazzoli per sondare il suo desiderio di arrivare a Formello. L’attaccante granata è ormai il prescelto del mister per il ruolo di vice Immobile, ma tocca alla Lazio ora, perché la Salernitana non fa più muro. Tare e Lotito non ritengono utile la figura di Bonazzoli nel reparto offensivo e vogliono rimandare ogni discorso a giugno. Queste le parole di Lotito rilasciate al giornale: “Bisogna preservare l’equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto. Dopo una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c’è bisogno di intervenire in questa sessione di gennaio. Non è un discorso economico, non c’è nessun problema, ma abbiamo un gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo. Come vi avevo detto, Luis Alberto sta dimostrando di essere un campione, la squadra sta giocando benissimo davanti anche con Felipe Anderson. E Immobile è già tornato.”

Discorso chiuso, quindi, anche per Luca Pellegrini, a meno che Fares non liberi un posto all’ultimo minuto. La Lazio avrebbe potuto acquistare dalla serie B per tappare il buco, ma a quel punto è stato Sarri ad opporsi. Salvo sorprese, sarà il settimo mercato invernale dal 2009 senza acquisti.

