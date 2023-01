Conferenza Italiano: “Abbiamo lavorato per togliere il palleggio alla Lazio. Rigore? Saponara è stato toccato”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Lazio: “C’è rammarico per la palla nel finale di Milinkovic, ma abbiamo ritrovato qualità, siamo tornati quelli che creano con grinta, ora speriamo in un po’ di continuità per ottenere d’ora in avanti i risultati. Abbiamo recuperato dei giocatori che ci permettono più rotazioni, da questo punto di vista guadagniamo tanto. 4-3-3? Abbiamo preparato questo tipo di gara per togliere il palleggio alla Lazio, una squadra in fiducia che veniva da una prestazione incredibile contro il Milan. Saponara? Dice di essere stato toccato, non è un ragazzo che va giù facilmente, penso dica la verità… dispiace, ma pazienza. Barak? Serve alzare il livello di prestazione individuale, così ne beneficia il colelttivo; lui sa adattarsi in più ruoli, oggi ha fatto bene. Con Cataldi parlavamo del fatto che si può evitare di andare a recriminare su tutti gli episodio e gli ho anche fatto i complimenti per la crescita importante che sta avendo. Divario tra Lazio e Fiorentina? L’anno scorso abbiamo dimostrato di poter stare al loro passo, quest’anno siamo stati forse quelli che hanno pagato di più la competizione europea e a questo si sono aggiunti gli infortuni: ecco perché c’è questo divario in classifica. Nella gara singola contro i biancocelesti abbiamo sempre fatto bene, ora dobbiamo provare a diminuire la distanza in classifica“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: