Lazio-Fiorentina, i convocati si Sarri: la scelta su Immobile – FOTO

La domenica di Serie A è iniziata con la sfida di San Siro tra Milan e Sassuolo, con i rossoneri che passano in vantaggio grazie alla rete di Giroud, ma il VAR annulla la rete per posizione di fuorigioco. Da questo momento inizia lo show del Sassuolo, che in due minuti passa in vantaggio e raddoppia, grazie ai gol di Defrel e Frattesi. Immediata la reazione del Milan, con Giroud che accorcia le distanze al 24′, ma è ancora il Sassuolo ad andare a segno, con Berardi che al 30′ mette a referto l’uno a tre. Squadre all’intervallo, e appena tornate in campo, il Sassuolo si guadagna un calcio di rigore trasformato da Lauriente, per l’uno a quattro in favore degli ospiti. Rebic prova a scuotere i suoi con il 2-4, ma anche questa rete viene annullata per fuorigioco. Ospiti che non si fermano, con l’uno a cinque di Henrique, al quale risponde Origi con la rete del 2-5 finale. Ennesima sconfitta per il Milan di Pioli, dopo i risultati con Inter e Lazio.

