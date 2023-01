Lazio-Fiorentina, Italiano: “La gara di andata l’avevamo analizzata, abbiamo preso gol evitabili. Loro sono molto forti e in fiducia”

In vista del match di stasera, il tecnico viola Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina:

“I ragazzi vogliono venir fuori da questo momento negativo. Dobbiamo rialzarci e reagire dopo le due sconfitte consecutivi, sappiamo che andiamo a sfidare una squadra molto forte e che è in fiducia. La fiducia dobbiamo prenderla anche noi, cercando di proporre e giocare con intensità e qualità. La gara di andata l’avevamo analizzata: in qualche situazione avevamo fatto bene, in altre meno. Non mi erano piaciuti gli ultimi minuti e abbiamo preso gol evitabilissimi. Siamo usciti dalla partita, ma avevamo creato tantissimo e avevamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Loro sono forti tecnicamente, dobbiamo difendere bene e alzare. Serve attenzione sulle palle inattive dove ci avevano fatto gol. Sottil ci manca, sta ancora lavorando a parte. Recuperiamo però Cabral, che deve alzare il ritmo ma sarà della partita, vediamo con che minutaggio e in che situazione.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: