Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Parole d’ordine equilibrio e continuità. La Lazio torna in campo dopo la super prestazione di martedì contro il Milan, con il poker ai rossoneri che ha permesso alla squadra di Sarri di agganciare a -1 proprio la squadra di Pioli seconda. I biancocelesti, alle ore 18:00, saranno di scena nuovamente allo Stadio Olimpico di Roma, questa volta contro la Fiorentina. I viola, al 12° posto con 23 punti raccolti nel girone d’andata, arrivano da due sconfitte consecutive, prima con la Roma (2-0) e poi contro il Torino (0-1).

Tornando alle parole d’ordine, oltre all’equilibrio dopo l’esaltante successo contro il Milan, mister Sarri va a caccia del quarto successo consecutivo, terzo considerando solo il campionato. I biancocelesti infatti, tra la vittoria in casa del Sassuolo e quella di martedì con il Milan in Serie A, hanno anche passato il turno in Coppa Italia, vincendo per 1-0 contro il Bologna all’Olimpico. Dunque obiettivo terza vittoria consecutiva in campionato, ma anche la terza di fila tra le mura amiche.

Contro la squadra di Italiano, il “Comandante” si affiderà ai due spagnoli che, quando vedono viola, si esaltano: Luis Alberto e Pedro. Il “Mago” biancoceleste è in formissima, “Pedrito” mette in campo sempre la sua esperienza e qualità. Per la sfida di oggi inoltre, mister Sarri potrà contare anche sui loro numeri contro la Fiorentina, nella speranza che si rivelino dei veri porta fortuna.

Pedro, contro la Fiorentina a caccia della sesta: nei 5 precedenti solo vittorie per lo spagnolo

Pedro quando affronta la Fiorentina conosce un solo risultato: la vittoria. Nei cinque precedenti contro i viola infatti, per il numero 9 biancoceleste, sono arrivati altrettanti successi.

I primi due sono arrivati nella stagione 2020-2021, quando ancora vestiva la maglia della Roma: 2-0 all’Olimpico, con tanto di gol del raddoppio, e 1-2 in quel di Firenze. Gli altri tre invece sono arrivati in maglia biancoceleste. Nella stagione 2021-2022, la Lazio ha battuto la Fiorentina in casa per 1-0 nel match d’andata, proprio grazie alla rete dello spagnolo. Al ritorno non c’è stata partita, con la vittoria per 0-3 da parte della squadra di Sarri al Franchi. Come non c’è stata partita nell’ultimo confronto, ovvero la gara d’andata del campionato in corso, con la Lazio che ha calato il poker in casa dei viola, 0-4. Nei cinque precedenti, Pedro in campo contro la Fiorentina, è sinonimo di vittoria.

Fiorentina vittima preferita di Luis Alberto: quando segna ai viola la Lazio ha sempre vinto

Come Pedro, anche Luis Alberto può considerarsi un “talismano” per le gare contro la Fiorentina. I viola sono la sua vittima preferita in Italia, con quattro gol realizzati nelle 12 gare disputate (11 in Serie A e 1 in Coppa Italia). Il bilancio dei dodici incontri poi è più che a favore dello spagnolo: 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

I quattro gol arrivati contro la Fiorentina, hanno un sapore di vittoria: infatti, quando Luis Alberto ha segnato contro i viola, la Lazio ha sempre vinto. I primi due sono arrivati nella stagione 2017-2018 quando, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il “Mago” biancoceleste ha siglato una doppietta nel successo per 3-4 della Lazio. Nella stagione 2019-2020, è suo il gol vittoria nel 2-1 biancoceleste all’Olimpico. Mentre, nella stagione attuale, il match d’andata si è chiuso con la netta vittoria per 0-4 della squadra di Sarri in trasferta e, il terzo gol biancoceleste, porta la firma proprio di Luis Alberto. Quattro gare, quattro volte in gol il numero 10 laziale, quattro vittorie.

