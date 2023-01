Lazio-Fiorentina, Sarri nel post partita: “Champions? Ci sono squadre più attrezzate di noi”

Nel post partita di Lazio–Fiorentina, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN: “Penso che la nostra linea difensiva abbia fatto bene. Era una partita in cui eravamo meno lucidi e meno brillanti a livello fisico rispetto agli scorsi match. Abbiamo riconquistato diversi palloni sulla trequarti cercando di rialzarci, però non avevamo le energie dell’ultima partita. Abbiamo giocato martedì, la Fiorentina sabato: qualche giorno in più avrà fatto comodo. Immobile? Mi sembra che stia in maniera discreta. Champions? I calcoli li lascio a voi. Io non cambio mai idea, io sono convinto che ci siano squadre più attrezzate di noi”.

