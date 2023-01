Verso Lazio-Fiorentina, i numeri dei calciatori biancocelesti nelle sfide con i viola

Questa sera alle 18.00 Lazio e Fiorentina si affrontano allo Stadio Olimpico nella prima giornata del girone di ritorno. Dopo il trionfo biancoceleste andato in scena al Franchi lo scorso 10 ottobre, infliggendo ai viola un roboante 0-4, la Lazio oggi proverà a dare continuità alla splendida vittoria ottenuta contro i campioni d’Italia del Milan. I biancocelesti hanno chiuso il girone d’andata in piena corsa Champions, mentre la Fiorentina sta vivendo un anno complicata dopo il settimo posto della scorsa stagione: quattordici punti dividono al momento le due squadre, entrambe impegnate sia in Coppa Italia che in Conference League.

Chi sono i calciatori biancocelesti che nel corso della propria carriera sono riusciti a segnare almeno una rete alla Fiorentina? Andiamo a vedere insieme le statistiche di coloro che compongono l’attuale organico della Lazio.

Partendo dalla linea difensiva, Alessio Romagnoli segnò nella stagione 2020-21 il gol del vantaggio in un Milan-Fiorentina, grazie ad uno splendido colpo di testa. Stesso discorso non può essere fatto per Adam Marusic, che tuttavia ha fatto registrare due assist nelle dieci presenze complessive contro i viola. Passando al centrocampo, da registrare sono i due gol e i sei assist messi a referto da Milinkovic-Savic nelle quindici sfide giocate con la Fiorentina; due reti invece per Vecino, uno con la maglia dell’Inter, e l’altro con la maglia della Lazio, sbloccando lo scorso ottobre la gara con un colpo di testa. Più che positivo il bilancio dello stesso Luis Alberto, con lo spagnolo da quattro gol e quattro assist in dodici sfide.

Passando al tridente offensivo, due le reti realizzate da Pedro: una con la Roma, una con la Lazio, quando a fine 2021 mise a segno l’uno a zero finale con uno splendido sinistro. Un gol e due assist invece per Mattia Zaccagni, con la rete dello 0-2 messa a referto lo scorso ottobre. Due gol e un assist invece per Felipe Anderson, a segno nel 2016 e nel 2018, in un pazzo 3-4 finale a favore dei biancocelesti.

Da capre per questa sera le condizioni di Ciro Immobile, che resta l’uomo che della rosa attuale ha fatto più gol alla Fiorentina: in diciassette partite, il capitano biancoceleste ha fatto infatti registrare sette gol e tre assist.

