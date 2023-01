Calciomercato Lazio, è corsa a due per Fares: il suo futuro si deciderà nelle prossime ore

Nella giornata di domani, si chiuderà il calciomercato, ed è tempo degli ultimi affari. La Lazio, è alla ricerca di una pretendete interessata a Mohamed Fares, il quale non rientra nei programmi del club. Per il terzino, secondo quanto riportato da TMW, è corsa a due tra Torino e Alanyaspor. L’affare si potrebbe chiudere sulla casa di un prestito, ma le trattative con entrambi i club sono attualmente in stand-by in quanto vorrebbero che la Lazio contribuisse all’ingaggio dell’algerino, cosa che il club biancoceleste non sarebbe intenzionata a fare.

