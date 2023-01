Comunicato della Juventus sulle condizioni di Milik: salta la Lazio

La Juventus, a seguito dell’infortunio di Milik accusato ieri, ha comunicato le sue condizioni escludendolo, di fatto, anche per la gara contro la Lazio in programma per questo giovedì. Qui di seguito il testo del comunicato:

“Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.

