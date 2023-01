CorSera | Cancellieri e Romero, in campo solo per 12 minuti complessivi nelle ultime quattro gare

Come riportato dal Corriere della Sera, prima del fischio d’inizio il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare hanno spiegato che non sono previsti interventi sul mercato, che resterà però aperto fino a domani alle ore 20. Sarri, nell’ultimo mese, ha invece sottolineato più volte il desiderio di avere una punta in più. Curiosamente, fra l’altro, nelle ultime 4 di campionato, il tecnico ha schierato Cancellieri e Romero soltanto per 12 minuti complessivi. Poco, anche considerando i problemi fisici di Immobile. Un segnale alla società, per non finire il mercato con un grosso rammarico.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: