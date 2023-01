FORMELLO | Lazio, testa alla Juventus in Coppa Italia. Domani la ripresa degli allenamenti

La splendida vittoria contro il Milan ha fatto chiudere nel migliore dei modi il girone di andata. Domani arriva all’Olimpico la Fiorentina per proseguire il cammino verso la Champions League. Maurizio Sarri ha un dubbio legato ai terzini con tre giocatori per due posti. Manuel Lazzari scalpita dopo la panchina di martedì sera, d’altro canto la prova di Marusic e Hysaj è stata di grande livello. Il montengrino ha recuperato dall’affaticamento e potrebbe essere riproposto domani pomeriggio con l’albanese con l’ex Spal che potrebbe incidere a gara in corso conservando le energie per l’impegno di Coppa Italia contro la Juventus. In mezzo alla difesa sono confermati Casale e Romagnoli a protezione di Ivan Provedel. A centrocampo nessuna sorpresa. Luis Alberto è tornato ai suoi livelli migliori così come Milinkovic, entrambi in gol contro i rossoneri. In cabina di regia è ormai insostituibile Danilo Cataldi. Stessa sorte anche per quanto riguarda l’attacco nonostante l’allenamento di Ciro Immobile. La soluzione Felipe Anderson al centro dell’attacco sta funzionando con la squadra che gioca a meraviglia. Sulle corsie laterali Pedro e Zaccagni garantiscono copertura ma soprattutto tanta qualità nella manovra offensiva. Tutto questo per non accelerare il recupero del capitano biancoceleste che è tornato a lavorare con i compagni dopo il problema muscolare. Immobile ha svolto due sedute con la squadra, potrebbe sedere in panchina ma serve ancora il definitivo via libera.

