Il Tempo | Lazio, inevitabile qualche cambio a Torino

Come riportato da Il Tempo, il prossimo impegno dei biancocelesti sarà quello in Coppa Italia contro la Juventus. Qualche cambio sarà obbligato: Sarri nelle ultime due partite di campionato è partito con gli stessi undici. Lazzari viaggia verso la maglia da titolare, così come Patric e Vecino. Sperano in una nuova chance sia Maximiano che Marcos Antonio, qualche dubbio in più invece riguardo l’impiego di Gila e Basic. Da valutare le condizioni di Immobile: se non dovesse partire dal 1′, l’allenatore potrebbe concedere un’occasione a uno tra Cancellieri e Luka Romero. Milinkovic e Felipe Anderson hanno bisogno di tirare il fiato, così come Cataldi.

