La Repubblica | Lazio e rimonte: 15 punti persi

La Lazio frena contro la Fiorentina, ma almeno riabbraccia Immobile.

Come riportato da Il Messaggero, il capitano biancoceleste punta a esserci dal primo minuto contro la Juventus. Con Osimhen che continua a ripetersi di partita in partita sarà difficile puntare al quinto titolo di capocannoniere in carriera. Però all’Olimpico è ricominciata la doppia rincorsa a quota 200 gol, sia con la maglia della Lazio che in Serie A, traguardi distanti rispettivamente 10 e 11 centri.

