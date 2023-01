Lazio, i precedenti con l’arbitro Maresca: il bilancio dei 19 incontri è a favore dei biancocelesti

Con Udinese-Hellas Verona in programma questa sera, si chiuderà la 20° giornata di Serie A. Nella settimana che si apre quest’oggi invece, si tornerà in campo in Coppa Italia: tra domani e giovedì si giocheranno i Quarti di Finale della competizione, con la Lazio che chiuderà il programma in casa della Juventus, giovedì 2 febbraio alle 21:00. Per la sfida contro i bianconeri, la designazione arbitrale ha scelto Fabio Maresca, della sezione di Napoli, come direttore di gara.

L’arbitro Maresca ha già diretto la Lazio in 19 occasioni e, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio dei precedenti è a favore proprio di quest’ultimi: 12 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre, la Lazio, è la squadra più arbitrata dal fischietto di Napoli in carriera.

Il primo precedente risale alla stagione 2013/2014 quando, il 18 maggio del 2014, la Lazio vinse per 1-0 all’Olimpico contro il Bologna. Nella stagione in corso invece, Maresca ha arbitrato i biancoceleste nella vittoria per 0-4 in casa della Fiorentina. Mentre, per quanto riguarda la Coppa Italia, è la prima volta che il direttore di gara arbitrerà la Lazio.

