“Un amore chiamato Calcio”, mostra cimeli calcistici

La Lega dei Collezionisti allestisce da Giovedì 2 a Domenica 5 Febbraio, presso la Sala

Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi – piazza Trento e Trieste n.16, la mostra di

cimeli dal titolo: “Un amore chiamato Calcio”. Grandi protagoniste saranno le memorabilia

legate alla storia della SS Lazio, affiancate da quelle di tante altre squadre che hanno

fatto la storia del calcio italiano, messe a disposizione dai collezionisti appartenenti alla

nostra Lega.



La mostra, con ingresso libero, sarà aperta al pubblico dalle 10:00 alle 19:00 e arricchita

ogni giorno da un incontro a tema per rievocare ricordi ed emozioni negli adulti, ma

soprattutto far conoscere ai più giovani, attraverso la magia dei cimeli, epoche sportive

affascinanti ed emozionanti a loro sconosciute. Nella giornata di Sabato 4 Febbraio, nel

contesto della presentazione del libro “Un amore chiamato Calcio” di cui ha redatto la postfazione, sarà ospite d’onore Alessandro Altobelli.

Un’occasione unica, a solo mezz’ora dalla capitale, per godere da vicino di maglie

memorabili, preziosi gagliardetti e tanti altri autentici pezzi di storia calcistica italiana,

altrimenti confinati alle collezioni private di appartenenza.

