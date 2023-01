Zaccagni si complimenta con Casale e il difensore risponde

L’esterno della Lazio Mattia Zaccagni ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha parlato della partita di ieri accennando alla mancata brillantezza per portare a casa il risultato. Infine si è complimentato anche con Casale per il primo gol in Serie A. “Carattere, solidità e consapevolezza. Una partita intensa, giocata a viso aperto ci è mancata solo un po’ di brillantezza ma ci siamo forza Lazio. Complimenti Nicolò Casale per il tuo primo gol in Serie A” il messaggio scritto da Zaccagni, a cui puntualmente ha risposto Casale: “Grazie amico mio”.

