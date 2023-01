Calciomercato Lazio, depositato il contratto di Kunert Bartol: il comunicato del club

Nell’ultima ora utile a chiudere gli ultimi affari di calciomercato, conclusosi alle ore 20:00, la Lazio si è assicurata le prestazioni sportive di Luca Pellegrini. Il terzino classe ’99 di proprietà della Juventus, arriva in prestito con diritto di riscatto a giugno dall’Eintracht Francoforte. Il suo arrivo a Roma, secondo quanto comunicato dalla stessa Lazio sui social, è previsto alle 22:35 all’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci, mentre le visite mediche in Paideia sono state programmate per domani 1 febbraio in mattinata.

