Fares-Alanyaspor, c’è ancora tempo per chiudere l’affare: il motivo

Il calciomercato in Italia si è chiuso da poco più di un’ora. Tutti gli ultimi affari sono stati portati a termine, con la Lazio che oltre alle varie operazioni per il proprio settore giovanile, ha portato alla corte di Sarri il terzino Luca Pellegrini. Il suo arrivo nella Capitale, sembrava inizialmente legato alla cessione di Mohamed Fares, ma alla fine la trattativa si è conclusa nottante l’algerino non abbia ancora lascito la Lazio. Tuttavia, l’affare con l’Alanyaspor, squadra turca vicinissima ad accaparrarsi Fares, si può comunque chiudere anche a mercato chiuso. In Turchia infatti, il calciomercato chiuderà il prossimo 8 febbraio.

