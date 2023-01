FORMELLO – Verso la Juventus si lavora sulla parte tattica. Assente Zaccagni

La prima gara del girone di ritorno della Lazio si è chiusa con un pareggio. Nella serata di ieri, i biancocelesti hanno chiuso con un 1-1 la sfida casalinga contro la Fiorentina. Archiviato il pari contro i viola, la squadra di Sarri tornerà a giocare in campionato lunedì 6 febbraio alle 18:30, nel match in trasferta contro l’Hellas Verona. Prima però tornerà la Coppa Italia: giovedì 2 febbraio, alle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino, è in programma Juventus-Lazio, gara valida per i Quarti di Finale della competizione.

Mister Sarri, come riporta il sito ufficiale della Lazio, per oggi ha concesso un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti infatti, per preparare il match contro i bianconeri, è in programma per la giornata di domani, più precisamente alle ore 15:00, al Centro Sportivo di Formello.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: