L’Eintracht annuncia il nuovo terzino sinistro: Pellegrini verso la Lazio?

Sono ore di attesa per capire le eventuali mosse della Lazio in uscita e, soprattutto, in entrata. Nonostante le parole di Tare e Lotito degli ultimi giorni sembra che un tentativo per Pellegrini verrà fatto nel caso in cui Fares dovesse partire. Su di lui è infatti in orbita l’Alanyaspor. In attesa di novità, tuttavia, l’Eintracht ha annunciato l’acquisto di Philipp Max dal PSV. Il ruolo del giocatore è proprio quello di terzino sinistro, il ruolo che ricopriva Luca Pellegrini. Un indizio di mercato per i biancocelesti?

