Pellegrini, anche la mamma di Guerini dà il benvenuto al nuovo terzino biancoceleste – FOTO

Luca Pellegrini sta finalmente sbarcando a Roma per giocare nella Lazio, sua squadra del cuore. Tantissimi tifosi lo hanno accolto sui social e tra loro abbiamo anche Michela, la mamma di Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera morto in un incidente un paio di anni fa. Pellegrini e Guero si conoscevano, tanto che Luca era presente al memorial per Daniel organizzato da Alberto Aquilani alla Spes Montesacro a giugno. Ed è proprio con una foto risalente a quell’evento che la mamma di Guerini accoglie il nuovo terzino biancoceleste: “Benvenuto alla SS Lazio”

