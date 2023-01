UFFICIALE| Luca Pellegrini è un nuovo giocatore della Lazio: il comunicato del club

Dopo una giornata di voci su voci è, finalmente, ufficiale: Luca Pellegrini è un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore, tifoso biancoceleste, realizza così il suo sogno. Dopo l’acquisto della scorsa estate con Alessio Romagnoli un altro giocatore legato ai colori biancocelesti si unisce al club di Sarri. Dopo 14 presenze con l’Eintracht Francoforte, in prestito dalla Juventus, il 23enne è dunque il tanto atteso rinforzo per la fascia sinistra nello scacchiere di Sarri che attendeva un giocatore in quel ruolo già da tempo. I mesi in Germania successivi alle esperienze in Serie A con la Roma, club in cui ha militato nelle giovanili, Cagliari e Juventus collezionando, in totale, 69 presenze. 3 le presenze in coppa Italia e 5 tra Juventus ed Eintracht in Champions League. Benvenuto alla Lazio, Luca.

Questo il comunicato della Lazio:

“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini, proveniente dalla società Juventus F.C.

La S.S. Lazio ha un diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del suddetto calciatore.”

