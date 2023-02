CorSera | Immobile, torna il re di Coppa

Un amuleto. Non di poco conto. La Lazio, in vista della partita di Coppa Italia che si disputerà domani contro la Juventus (gara secca, fischio d’inizio alle 21, diretta Tv su Canale 5), recupera Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste ha giocato gli ultimi 20 minuti del pareggio 1-1 contro la Fiorentina e contro i bianconeri tornerà in campo dal primo minuto. In carriera, il miglior bomber della storia del club ha dei precedenti curiosi: considerando infatti le sfide con la maglia di Lazio, Torino, Genoa, Borussia Dortmund e Siviglia, infatti, Immobile ha perso ben 14 delle 19 gare disputate contro la Juve. Eppure il bilancio è nettamente in suo favore se si considerano solamente le coppe nazionali. Fra Coppa Italia e Supercoppa Italiana, il capitano biancoceleste ha affrontato la Juventus in tre occasioni, vincendo due volte la Supercoppa, nel 2017 (con tanto di doppietta nel 3-2 finale) e nel 2019, perdendo invece la finale di Coppa Italia che si è disputata nel 2017. Sarà quindi la prima volta, in occasione delle due coppe nazionali, che Immobile affronterà i bianconeri (dove aveva giocato con la Primavera) senza che ci sia il trofeo in palio. Curiosamente ben 5 dei 6 gol che Immobile ha realizzato contro la Juve sono arrivati quando, da calendario, la sua squadra giocava in trasferta (compresa la Supercoppa del 2017). Ed ecco che Sarri ritrova il proprio amuleto. In una gara da dentro o fuori. Un vantaggio vero. CorriereDellaSera/Elmar Bergonzini

