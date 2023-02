Il Messaggero | Lazio, con la Juve sarà turnover: Sergej e Zaccagni in dubbio

I CAMBI – La differenza rispetto al turno precedente però è che la prossima sfida in calendario sarà in trasferta a Verona e con un giorno di riposo in meno rispetto a quanto accaduto col Milan. Non proprio la situazione ottimale in un momento di grande dispendio di energie fisiche e mentali che ha spinto Sarri lunedì a concedere altre 24 ore di relax e ieri a non caricare troppo a Formello. Tutti i titolari contro la Fiorentina infatti hanno saltato l’ultima fase della seduta, ma non l’accenno di tattica. Solo nella rifinitura di stamattina il tecnico avrà tutti a completa disposizione (tranne l’infortunato Radu). Nessun allarme perciò per Zaccagni, ieri solamente gestito e oggi atteso di nuovo in gruppo. L’ex Hellas come molti altri compagni non è al 100% e domani sera potrebbe tirare il fiato dal 1’ a Torino, come lo stesso Milinkovic. Nonostante ciò, restano aperti i ballottaggi e il primo è tra i pali. Maximiano per ora è in vantaggio come portiere di coppa, ma Provedel continua a tentare Sarri. Stavolta tra i terzini potrebbe rifiatare Marusic, con Lazzari e Hysaj pronti al suo posto, mentre Patric insidia uno tra Romagnoli e Casale, stavolta più l’ex Milan. A centrocampo viste le condizioni precarie di Milinkovic, Vecino vuole sfruttare il buon subentro di domenica per convincere Sarri a dargli una chance, mentre Cataldi e Luis Alberto, sostituiti al 63’, procedono verso la conferma. L’acciaccato in attacco come detto è invece Zaccagni. Di questo passo l’ex Hellas potrebbe cedere il posto a Pedro sull’out mancino, con Felipe Anderson che tornerà a destra e Immobile che scalpita per riprendersi la fascia di capitano al centro del tridente offensivo a soli 18 giorni dal ko al semitendinoso della coscia destra. Ciro ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo e lunedì si è anche allenato da solo nonostante il giorno di riposo. Ritrovare il gol all’Allianz due anni e mezzo dopo sarebbe la ciliegina sull’ennesimo rientro lampo. Il Messaggero/Valerio Marcangeli