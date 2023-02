Il Tempo | Lazio, Pellegrini torna a casa

Una rincorsa lunga più di un mese. Ma alla fine quello che conta è il risultato: Luca Pellegrini è un nuovo giocatore della Lazio. Il colpo è stato messo a segno nell’ultimo giorno di mercato, o forse sarebbe meglio dire nelle ultime due ore della finestra invernale (stamattina svolgerà le visite mediche in Paideia). La verità è che i contatti erano già stati avviati a inizio dicembre, con il calciatore che aveva dato sin da subito la sua disponibilità a trasferirsi in biancoceleste.

Il presidente Claudio Lotito aveva promesso a Sarri almeno un rinforzo in questa sessione: il terzino sinistro è arrivato. Ma la vicenda merita una ricostruzione più approfondita. Tutto parte dalla rottura di Pellegrini con l’Eintracht Francoforte, dove si era trasferito in prestito dalla Juve la scorsa estate. Solo nove presenze prima dell’interruzione della Bundesliga e la volontà di tornare in Italia nel più breve tempo possibile. L’occasione della Lazio era troppo ghiotta per non coglierla. Da lì sono iniziati i primi contatti tra il suo entourage, capitanato da Enzo Raiola, che ha alzato il telefono per spianare la strada. Sarri non ha mai nascosto di aver bisogno di un laterale di piene mancino, era una di quelle due o tre idee che gli balenavano in testa prima delle vacanze di Natale. La pista però si era raffreddata a inizio mese: i giorni passavano e non si trovava una soluzione. Decisiva è stata la volontà del giocatore di decurtarsi lo stipendio che quindi verrà pagato solo dalla Juventus (750 mila euro per i prossimi sei mesi). La formula è quella ufficializzata dalla società sul proprio sito: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini, proveniente dalla società Juventus F.C. La S.S. Lazio ha un diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del diritto alle prestazioni sportive del suddetto calciatore». La cifra fissata è quella di 15 milioni di euro. Tanti pensando alle possibilità economiche della Lazio per un esterno. Nessuna possibilità invece di arrivare a un attaccante. Si era parlato di un interesse per Bonazzoli della Salernitana (ci ha provato il Paok) e Sanabria del Torino. Due colpi invece in prospettiva per la Primavera. Si tratta di Diego Gonzalez, paraguaiano classe 2003 (sarà impiegato da fuoriquota) e Kunert Bartol, diciassettene del club croato NK Rudes.

Intanto domani c’è un quarto di finale da affrontare contro la Juve. La novità più importante potrebbe essere il ritorno di Immobile dal primo minuto dopo l’infortunio rimediato nel match contro il Sassuolo. Sarri per forza di cose ruoterà gli uomini: dal primo minuto torneranno Lazzari e Vecino, sperano in una chance Maximiano, Gila, Marcos Antonio, Basic e Cancellieri. Il tecnico dovrebbe tenere a riposo uno tra Felipe Anderson e Pedro. Il Tempo/Daniele Rocca

