Juventus-Lazio, Vecino: “Mi sento meglio, ho ritrovato la continuità. Coppa Italia? Grande opportunità. E su Pellegrini…”

In vista del match di domani sera a Torino, in cui la Lazio affronterà la Juventus nei Quarti di Finale di Coppa Italia, il centrocampista biancoceleste Matias Vecino, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare proprio del match contro i bianconeri e non solo: dal suo momento a quello di squadra, passando per la Coppa Italia ed il nuovo arrivato, Luca Pellegrini. Queste le sue parole:

“Adesso mi sento molto meglio, mi sento carico come all’inizio qui alla Lazio. Praticamente non ho fatto il ritiro con la squadra, sono arrivato due settimane prima di iniziare e sono stati tre mesi molto intensi, con tante partite, viaggi, e soprattutto il Mondiale. Un calo fisiologico sia normale durante la stagione. Ma ora sono pronto, voglio tornare a fare quello che ho fatto all’inizio.

Bilancio della prima parte con la Lazio? Molto positivo. Io guardo sempre alla squadra, sta facendo bene ed io ne faccio parte. Sono molto contento, sono stato sempre a disposizione, ho ritrovato la continuità che mi è mancata nell’ultimo anno. Si può sempre migliorare e fare di più, ora abbiamo questa seconda parte di stagione per fare ancora meglio.

Coppa Italia? Una grande opportunità. Fino alla Semifinale ci sono partite secche, ma abbiamo l’opportunità di fare una grande partita, la squadra sta bene e in un buon momento. Dobbiamo approfittare di questo per conquistare la Semifinale.

Giocare contro la Juventus, nel loro campo, è sempre difficile. In tutti questi anni in Italia li ho affrontati, so le difficoltà che ci sono lì, ma soprattutto perché hanno buoni giocatori. Magari non stanno vivendo un grandissimo momento, ma rimane comunque un squadra fortissima e sarà sicuramente una partita difficile.

Pellegrini? Giocatore giovane, che arriva con tanta carica e voglia di fare bene. Sarà accolto benissimo dal gruppo. Speriamo di averlo subito con noi e ci possa dare una mano”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: