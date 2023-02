Luca Pellegrini con la casacca biancoceleste – VIDEO

E’ arrivato a pochi minuti dello scadere del mercato, con l’organico biancoceleste che potrà finalmente avere a disposizione un terzino di piede mancino. In una stagione che vede la Lazio in piena corsa al quarto posto, l’acquisto di Luca Pellegrini può rappresentare un’arma in più nella battaglia in cui i biancocelesti cercheranno di prevalere per un posto nell’Europa che conta. Ecco il video della Lazio, che ritrae il nuovo acquisto con la sua nuova casacca.

