Pellegrini, il saluto social all’Eintracht Francoforte – FOTO

Luca Pellegrini è finalmente arrivato in biancoceleste. Il terzino è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, dopo una breve parentesi in Bundesliga all’Eintracht Francoforte. Proprio quest’ultima squadra ieri lo ha salutato con un post su instagram ringraziandolo per tutto e augurandogli il meglio per il suo futuro. Il terzino oggi ha risposto al suo ex club: “Voglio ringraziare l’Eintracht Francoforte e tutti i tifosi e le persone che ho conosciuto in questo capitolo della mia vita. Abbiamo fatto cose meravigliose insieme e non vi dimenticherò mai. Vi auguro il meglio. Grazie.”

Visualizza questo post su Instagram

