CdS | Gonzalez, sogno firmato in bianco: ha saputo della Lazio solo un’ora prima del gong

Diego Luis Gonzalez Alcaraz è stato il colpo a sorpresa dell’ultimo giorno di mercato. Una sorpresa anche per lui, visto che l’ha saputo in extremis un attimo prima che scendesse in campo con il suo Paraguay U20. Come scrive il Corriere dello Sport, alle 20 sarebbe scoccato il gong e alle 19 gli è stata presentata l’opportunità di venire in Italia. Gonzalez non ci ha pensato due volte, è uscito dalla sala e ha firmato a scatola chiusa, senza sapere costi e modalità (prestito con diritto di riscatto a 1 milione di euro pagabile in due rate).

Il 12 febbraio terminerà il torneo che sta disputando e una volta concluso arriverà in Italia. E’ un classe 2003 e giocava nel Celay, nella serie B messicana. Può essere considerato prima o seconda punta, anche se spesso si è adattato a fare l’esterno. E’ stato proposto dall’intermediario Alessandro Manfrecola a dicembre, ma Lotito ha preso la decisione definitiva solo all’ultimo. Inizierà aggregandosi alla Primavera, giocando da fuoriquota fino a giugno. Poi Sarri lo valuterà da vicino quando si allenerà con la prima squadra.

