COPPA ITALIA | Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Spegne 29 candeline il terzino della Lazio Elseid Hysaj. Arrivato nel 2021, il difensore albanese fu uno dei primi acquisti dell’era Sarri, fortemente voluto proprio dal tecnico toscano in quanto, in quella squadra, mancavano dei terzini di ruolo e il suo apporto fu da subito importante, segnando anche il gol all’esordio all’Olimpico. Il percorso, come per il resto della difesa, è poi stato travagliato. Tuttavia, nelle ultime gare sta ritrovando la fiducia del tecnico e dell’ambiente, con prestazioni di livello come quella proposta contro il Milan. Tanti auguri, Elseid.

