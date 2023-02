Juve-Lazio, Allegri nel post partita: “Non era semplice, la Lazio è brava. Questa partita non la faremo rivedere ai ragazzi”

Al termine del match tra Juve e Lazio è intervenuto ai microfoni di Mediaset Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri: “Questa sera è stata una bella partita. La Lazio ha tenuto più la palla nel secondo tempo, ma abbiamo concesso poco e niente. Abbiamo avuto un atteggiamento che non abbiamo avuto domenica contro il Monza. Far rivedere questa partita ai ragazzi? No, non la faremo rivedere, i ragazzi sono grandi e responsabili. Contro la Lazio non è semplice, loro sono bravi negli ultimi 25 metri ma noi siamo stati bravi a rallentarli. Oggi abbiamo fatto una buona partita anche se la Lazio è stata pericolosa sulle ripartenze nel secondo tempo. Non era semplice stasera per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo messo una buona base per ripartire in campionato.”

