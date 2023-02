Juve-Lazio, Perin: “Bella risposta dopo la sconfitta contro il Monza”

Dopo la partita tra Juve e Lazio, è intervenuto Mattia Perin ai microfoni di Mediaset:

“Abbiamo dato una bella risposta dopo la sconfitta contro il Monza. Dal punto di vista dell’atteggiamento e del carattere siamo stati presenti e abbiamo vinto. Abbiamo vinto 8 partite di fila, dobbiamo riprendere quegli standard e ritrovare la continuità, anche senza essere al 100%. Siamo stati continui fino al Mondiale, dopo la pausa c’era la percezione di non essere lucidi come prima. Dobbiamo essere bravi a unirci anche nelle crisi. I senatori e i giovani sono uniti, questo gruppo merita tanto. Il passato non conta, cerchiamo di vivere il presente. Contro l’Inter sarà una grande partita, ma non deve essere approcciata come una vendetta. Si pensa partita per partita, quando arriverà la prepareremo come tutte le altre.”

