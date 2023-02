Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri ne cambia quattro

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, il terzino della Lazio Elseid Hysaj ha parlato del match di Coppa Italia che andrà in scena alle ore 21:00 contro la Juventus.

Queste le sue parole:

“La gara di stasera è un dentro o fuori, un’eliminazione diretta. Servirà massima concentrazione per questa sfida difficile, in uno stadio importante contro una grande squadra. Nel calcio non esistono partite scontate, ognuna ha la sua importanza e non va sottovalutata. Bisogna rispettare ogni avversario, non dimenticando però che siamo forti e possiamo fare grandi cose. Lo spirito del gruppo è il nostro punto di forza, tutti danno il massimo per aiutare, a prescindere dal fatto che partano dall’inizio o dalla panchina”.

