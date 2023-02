Juventus-Lazio, Zaccagni ammonito: era diffidato

Nel corso del secondo tempo di Juventus-Lazio, gara attualmente sull’1-0 per i bianconeri, Mattia Zaccagni è stato ammonito per un fallo su Miretti. L’esterno biancoceleste era diffidato e in caso di passaggio del turno non sarà presente nella semifinale di Coppa Italia.

