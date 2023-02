Lazio Women, ufficiale l’arrivo di Moraca dal Sassuolo: il comunicato del club

Lunedì 6 febbraio, allo Stadio Marcantonio Bentegodi, andrà in scena la sfida tra Hellas Verona e Lazio, valida per la 21° giornata di Serie A. Per il match tra gialloblù e biancocelesti, in programma alle ore 18:30, la designazione arbitrale ha scelto Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, come direttore di gara.

L’arbitro Ayroldi ha diretto già in tre occasioni la Lazio e, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio dei precedenti sorride proprio a quest’ultimi: 2 vittorie ed un pareggio. La prima sfida risale al gennaio 2021, quando la Lazio superò per 2-1 il Parma negli Ottavi di Finale di Coppa Italia 2020/2021. La seconda invece, nell’ottobre del 2021, i biancocelesti vinsero per 1-0 in casa contro la Fiorentina grazie al gol di Pedro. Mentre l’ultimo incrocio risale alle scorso campionato quando, in casa della Juventus, la squadra di Sarri pareggiò per 2-2 il 16 maggio 2022.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: