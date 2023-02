Leggo | Lazio, con la Juve c’è Immobile e Sarri medita un turn-over

Stasera torna Ciro Immobile. Sarri ha deciso di lanciare l’attaccante dal primo minuto questa sera alle 21 contro la Juventus. In palio ci sono le semifinali contro l’Inter in una Coppa Italia che, vista la nuova classifica, fa molta più gola alla Juve per un’eventuale qualificazione in Europa League.

Sarri medita un turn over ragionato: in attacco come detto torna Immobile, affiancato dal solito Felipe Anderson e uno tra Pedro e Zaccagni. In porta torna Maximiano e in difesa Lazzari e Patric con Romagnoli e Hysaj. A centrocampo Cataldi titolare con Luis Alberto e Vecino, che prenderà il posto di Milinkovic.

E’ partito per Torino anche il neo acquisto Luca Pellegrini, che ieri ha svolto le visite mediche e scelto la maglia numero 3.

Leggo

