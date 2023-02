MOVIOLA – Gara tranquilla per Maresca: qualche sbavatura nel secondo tempo

Una partita gestita senza casi eclatanti da Maresca, l’arbitro designato per Juventus-Lazio valida per i quarti di Coppa Italia. Buona la gestione per la prima fase di gara: nel secondo tempo, invece, qualche sbavatura la tira fuori. La prima è legata al fallo di Zaccagni che lo ha portato all’esclusione alla prossima gara di Coppa Italia per somma di ammonizioni. Fallo e ammonizione, infatti, risultano un fischio generoso per un’entrata che ha visto Zaccagni prendere il pallone pur atterrando Cuadrado. Nel secondo caso, invece, è stato fischiato un fallo di mano a Milinkovic che, in realtà, aveva stoppato con la spalla.

