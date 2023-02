FORMELLO – Scarico per i titolari e breve fase tattica

La Lazio deve archiviare subito la sconfitta di questa sera contro la Juventus, che ha portato all’eliminazione dalla Coppa Italia. Lunedì 6 febbraio, alle ore 18:30, si tornerà nuovamente in campo, ancora in trasferta, per affrontare l’Hellas Verona in campionato.

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il gruppo di mister Sarri infatti domani tornerà subito in campo in vista della gara del Bentegodi. Al Centro Sportivo di Formello, alle ore 15:30, andrà in scena la prima seduta d’allenamento di preparazione all’impegno di lunedì.

