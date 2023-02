Il Tempo | Verso Verona. Immobile da verificare, Pellegrini c’è

Come riportato da Il Tempo, lunedì la squadra sarà impegnata al Bentegodi contro il Verona, di nuovo con l’incognita Ciro Immobile: Sarri lo ha tolto al 45′ del match contro la Juventus per non rischiarlo. Nel caso in cui non partisse titolare con l’Hellas, il tecnico riproporrebbe il tridente leggero con Pedro. In mezzo al campo si rivedrà Milinkovic, che si riprenderà il posto a scapito di Vecino. Anche Casale e Provedel torneranno dal 1′: fuori Patric e Maximiano. Sarà l’occasione per vedere per la prima volta Luca Pellegrini. Intanto è stato inserito nella lista Uefa (al posto di Radu) per le partite di Conference League.

