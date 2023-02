Juventus-Lazio, il rammarico di Pedro e Immobile: “Dispiaciuti, testa subito al Verona” – FOTO

Per la quarta edizione di fila del torneo, la Lazio esce dalla Coppa Italia e non aggiunge la semifinale. Fatale la sconfitta di ieri sera rimediata a Torino contro la Juventus per 1-0. Biancocelesti spenti e con poche idee, una squadra ben diversa da quella che ha battuto il Milan per 4-0. Sui social, i calciatori della Lazio si sono detti dispiaciuti per l’eliminazione, ma determinati a ripartire subito in vista del prossimo impegno di campionato in programma lunedì contro il Verona. In particolare, il Capitano della Lazio Ciro Immobile ha scritto: “Dispiaciuti, ma non c’è tempo di pensare a quello che è stato fatto, guardiamo avanti. Testa a Verona forza ragazzi.” Queste invece le parole di Pedro: “Molto dispiaciuti per l’eliminazione di ieri sera, ora testa al campionato. Obiettivo 3 punti a Verona. Avanti Lazio.”

Di seguito i post dei due biancocelesti:

