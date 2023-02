Mauro Zarate passa al Cosenza – FOTO

Non è stata una sessione di mercato entusiastamante per il calcio italiano, che ha fatto registrare in generale pochi acquisti nella finestra appena conclusa. Uno dei colpi più interessanti l’ha fatto registrare il Cosenza, attualmente all’ultimo posto in Serie B, tuttavia a soli tre punti dal quindicesimo posto, che ha riportato in casa l’ex fantasista biancoceleste Mauro Zarate. Dopo le esperienze alla Lazio, all’Inter e alla Fiorentina, si tratta di un ulteriore ritorno in Italia per l’argentino, che ha ufficializzato così il suo passaggio in Serie B su Instagram.

