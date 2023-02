FORMELLO – Gestione per Felipe Anderson. Fase tattica e palle inattive

Dopo essere tornato in campo ieri nel pomeriggio, il gruppo biancoceleste è tornato ad allenarsi a Formello nel pomeriggio, con Felipe Anderson che si è aggiunto alla lista degli assenti per semplice gestione. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione atletica ed esercitazioni sulla rapidità, la squadra ha lavorato dal punto di vista tattico, con le due formazioni schierate con il consueto 4-3-3. Successivamente è stato il turno di un lavoro a base di palle inattive, al quale non hanno preso parte Lazzari, Luis Alberto, Zaccagni, Cataldi e Romagnoli. Verso il match di lunedì contro l’Hellas, pronto il rientro dal primo minuto di Provedel, mentre resta da capire l’alternanza dei terzini tra Hysaj, Lazzari e Marusic. Pronto anche il rientro di Milinkovic-Savic in mezzo al campo, con il tridente di Torino che dovrebbe andare verso la conferma.

