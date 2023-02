Primavera 2| Monopoli-Lazio 0-1, biancocelesti avanti con Balde in inferiorità numerica

Questa mattina alle 11.30 la Lazio scenderà in campo a Monopoli per la seconda partita del girone di ritorno. All’andata finì 5-0 per i biancocelesti e le reti furono messe a segno da Sana Fernandes, Crespi (doppietta), Castigliani e Adjaoudi.

La Lazio arriva dallo scontro diretto con l’Ascoli per il primo posto che è finito in parità (1-1) e dunque entrambe le squadre si trovano in cima alla classifica a pari punti. I biancocelesti vengono da un momento positivo: non perdono dal 29 ottobre contro l’Imolese, da lì sono state collezionate 7 vittorie (di cui 6 di fila) e 2 pareggi. Un momento meno positivo lo sta vivendo il bomber Valerio Crespi, che nelle ultime due giornate non solo non è andato in gol, ma ha sbagliato due rigori. La Lazio fortunatamente riesce comunque ad andare in gol (come contro il Perugia, a cui ha segnato 4 gol), ma è chiaro che ha bisogno delle reti del suo attaccante per continuare a lottare per la promozione in Primavera 1.

Il Monopoli, invece, si trova al 13esimo posto a 18 punti e sta lottando per la salvezza. Viene da una bella vittoria contro il Crotone fuori casa (2-4) che ha messo fine ad una serie di cinque sconfitte consecutive. Un dato curioso della squadra pugliese è che non ha mai pareggiato in 16 giornate di campionato: 10 sconfitte e 6 vittorie.

