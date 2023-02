FORMELLO – Dubbio terzini, Lazzari verso la panchina. Immobile si riprende l’attacco

Brucia ancora l’eliminazione dalla Coppa Italia ma non ci sta troppo tempo per recriminare. Lunedì la Lazio andrà in scena al Bentegodi contro il rigenerato Hellas Verona e ci arriva con tutti a disposizione eccezion fatta di Stefan Radu. Partendo dalla porta tocca ad Ivan Provedel dopo il turno di riposo. Al centro della difesa ci sarà il ritorno in Veneto per Nicolò Casale che giocherà accanto ad Alessio Romagnoli. I dubbi maggiori riguardano le fasce laterali, quattro giocatori per due posti: se Pellegrini necessita di qualche giorno di ricondizionamento atletico e parte indietro nelle gerarchie al momento, è praticamente una bagarre tra Hysaj, Marusic e Lazzari. Il montenegrino non ne sta saltando una ed è intoccabile per Sarri, domani potrebbe tornare sulla fascia destra con Hysaj a sinistra. L’ex Spal quindi finirebbe in panchina per diventare una risorsa a gara in corso. Il centrocampo è l’unico reparto che sembra aver trovato la propria continuità. Luis Alberto è nella versione migliore così come Danilo Cataldi, deve ritrovare il vestito più bello Milinkovic reduce da troppe gare dal rendimento altalenante. Davanti Ciro Immobile è definitivamente tornato, dopo la mezzora con la Fiorentina e un tempo intero contro la Juventus è pronto guidare l’assalto al Bentegodi. Ai suoi lati sicuro di una maglia è Felipe Anderson, sul fronte mancino Pedro insidia Zaccagni. L’altro grande ex della partita è quindi in ballottaggio, vorrebbe giocare contro i suoi vecchi compagni ma in questo momento conta soprattutto gestire al meglio le energie. La decisione verrà presa domani mattina, rimane comunque favorito sullo spagnolo.

