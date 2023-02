Hellas Verona-Lazio, la sfida degli ex: 3 biancocelesti ritrovano il proprio passato

Archivia la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus per 1-0, che è valsa l’esclusione dal torneo, per la Lazio è tempo di pensare nuovamente al campionato. Lunedì 6 febbraio alle ore 18:30 andrà in scena l’incontro contro il Verona in trasfera, una gara importante per i biancocelesti che in Serie A vengono da un pareggio in casa contro la Fiorentina per 1-1. Anche il Verona è reduce da un pareggio, maturato contro l’Udinese in trasferta per 1-1, con i gialloblù che tenteranno di tornare al successo per salire la china della classifica che li vede attualmente terzultimi.

Quello di lunedì, oltre ad essere un match importante per entrambe le formazioni, sarà sicuramente una sfida speciale per diversi giocatori. L’asse di mercato tra Verona e Lazio, è divenuto infatti sempre più forte gli ultimi anni. In casa biancoceleste, sono stati ben 2 i giocatori prelevati dal club veneto durante l’ultima sessione di mercato estiva. Il primo è stato Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002, preso in prestito con obbligo di riscatto (al verificarsi di determinate condizioni) per 7 milioni più 1,5 di bonus. Arrivato alla corte di Sarri come giovane promessa, Cancellieri non si è ancora messo in mostra, tanto che il suo minutaggio in campo fino ad ora è stato piuttosto basso (20 presenze stagionali, 14 in Serie A e 6 in Europa League per un totale di 418 minuti giocati). Il secondo acquisto preso dal Verona è stato Nicolò Casale, un investimento che sicuramente fino a questo momento ha fruttato maggiormente rispetto al primo. Il difensore classe 1998 infatti, arrivato alla Lazio per 7 milioni di euro più bonus, dopo un primo momento di ambientamento si è preso la titolarità della difesa affianco a Romagnoli. 17 le presenze per lui in stagione finora, ma con un minutaggio più elevato pari a 1269′. Con i gialloblù nella passata staggione, Casale ha fatto il suo primo anno in A, giocando 36 partite. I recenti incroci di mercato tra Verona e Lazio però, sono iniziati nel 2021, quando è stato acquistato dalla Società biancoceleste l’esterno offensivo Mattia Zaccagni. Un giocatore che fin dal primo anno si è inserito bene nel gruppo, ma questa per lui si è rivelata la stagione della consacrazione. Finora infatti, Zaccagni ha totalizzato in 25 presenze 8 gol e 5 assiti, numeri da record per lui.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: