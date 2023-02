Il Tempo| La carica degli ex

I dati confrontabili tra la passata stagione e quella attuale mettono in evidenza un netto miglioramento dell’apporto difensivo e un calo sostanziale più che di gol, di tiri in porta. Quello che era infatti il lato negativo della passata stagione è diventato un elemento di forza in questo anno corrente, mettendo in evidenza un numero di gol subiti superiore solo a quello del Napoli saldamente primo in classifica, che ha un gol in meno subito. Tuttavia, i gol segnati lo scorso anno non stanno arrivando in questa stagione: la media di gol a partita, al momento, è leggermente inferiore rispetto a quella dello scorso anno. E il problema principale è legato, effettivamente, al fatto che non ci siano più le conclusioni dell’anno passato. Sotto quel punto di vista, infatti, la squadra di Sarri è chiamata a farsi sentire in modo più incisivo.

