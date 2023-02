LAZIO WOMEN | Rimonta biancoceleste a Brescia: vittoria per 3-4 e primo posto confermato | FOTO

La Lazio Women torna da Brescia con tre punti importantissimi. Sotto di due gol dopo appena 12 minuti, con le reti di Pasquali e Hjohlman per le padroni di casa, la squadra di Catini nella ripresa ha prima accorciato le distanze al 57′ con Moraca, e poi pareggiato dopo cinque minuti con Toniolo. Al 73′ è ancora il Brescia a passare in vantaggio con il gol di Fracas ma, in sei minuti, le biancocelesti rimontano il risultato: al 75′ è Kakampouki a trovare nuovamente la parità, mentre all’81′ la rete di Pittaccio porta per la prima volta e, definitivamente, la Lazio Women in vantaggio.

Vittoria pesantissima quella per 3-4 in casa del Brescia, che permette alla squadra di Catini di confermare e mantenere la vetta della classifica della Serie B Femminile, rispondendo così al successo del Napoli contro Trento. Le biancocelesti, a 38 punti in classifica, restano così a +2 sul Napoli secondo ed a +3 sul trittico a pari punti formato da Ternana, Chievo e Cittadella.

Al termine del match, si fa festa nello spogliatoio biancoceleste: questa l’immagine pubblicata dalla Lazio sul proprio profilo ufficiale Twitter.

