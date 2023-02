SERIE A | Hellas Verona, la lista dei 24 gialloblù convocati per la gara contro la Lazio | FOTO

E’ terminata anche la sfida di Firenze tra Fiorentina e Bologna. Ad avere la meglio sono stata gli ospiti per 1-2. La prima rete è stata segnata da Orsolini al 14′, raggiunta 5 minuti dopo da quella di Saponara. Dopo il primo tempo terminato in parità, sono passati in vantaggio i rossoblù con un colpo di testa di Posch. A breve il derby di Milano, Inter-Milan.

Si è conclusa la sfida tra Torino ed Udinese, seconda di questa domenica per la 21° giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 15:00). I granata, grazie al gol di Karamoh, arrivato al 49°, hanno conquistato un’importante vittoria. L’1-0 dell’Olimpico Grande Torino infatti, porta la squadra di Juric a quota 30 punti in classifica, superando proprio l’Udinese al 7° posto, in zona Europa. I bianconeri invece, reduci dal pari casalingo contro l’Hellas Verona nello scorso turno, con questo k.o. restano a 29 punti.

Termina la prima sfida di questa domenica di Serie A tra Spezia e Napoli. La squadra di Spalletti esce vittoriosa dal Picco con un 3-0 firmato Kvaratskhelia e Osimhen (doppietta). Grazie al successo odierno, il Napoli prosegue a sue corsa in campionato e solidifica la prima posizione con 56 punti. Lo Spezia invece, rimane a quota 18 in 17esima posizione.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: