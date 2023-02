SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Hellas Verona

Hellas Verona–Lazio chiude la 21ª giornata di Serie A.

Al Bentegodi i biancocelesti cercheranno di portare a casa il quinto risultato utile in campionato, La Lazio arriva alla sfida con l’obiettivo di portare a casa il quinto risultato utile in campionato dopo l’eliminazione in Coppa Italia.

L’HELLAS VERONA. Il club di Maurizio Setti milita nella parte bassa della classifica ed è in piena corsa per la salvezza. La sosta per i Mondiali è stata vissuta con numerosi dubbi in casa gialloblù, le dieci sconfitte consecutive e l’ultimo posto in classifica ha condizionato sicuramente le scelte della dirigenza, la quale ha deciso di puntare sull’estro di Marco Zaffaroni per rilanciare il gruppo. Mentre i tifosi gialloblù pensavano a un ritorno doloroso in Serie B, il nuovo tecnico ha valorizzato le ottime caratteristiche della rosa per provare a rilanciare il gruppo in vista del nuovo anno. Compito finora riuscito, considerando che nel 2023 nessuna squadra ha subito meno gol del Verona in Serie A: tre in cinque match (al pari del Napoli); gli scaligeri hanno guadagnato otto punti nel nuovo anno (2V, 2N, 1P).

LA FORMAZIONE (3-4-2-1) – Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Lasagna; Djuric

LA STELLA. I numeri positivi della difesa sono anche merito di Lorenzo Montipò, portiere che anche quest’anno sta dimostrando la sua massima affidabilità tra i pali. Il numero 1 gialloblù ha subito solo tre gol nelle ultime cinque sfide, ha parato di tutto, quasi sempre decisivo e migliore in campo, concentrato e attento nonostante l’interesse di mercato che rimbalzava dall’Inghilterra.

IL PRECEDENTE. L’ultimo incontro si è disputato l’11 settembre 2022 con i biancocelesti che si erano imposti per 2 a 0 grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Ad oggi, le due squadre si sono sfidate ben 68 volte in Serie A, con un bilancio complessivo a favore dei capitolini: 27 vittorie, 21 pareggi e 20 sconfitte.

